Lig başladı oyun ortaya çıktı! Aşısızlar başkalarının Passolig’i ile…

Pandemi sürecinin ardından yarı kapasiteyle de olsa seyircili oynanmaya başlayan spor müsabakalarındaki her türlü olay Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Dünyanın en kalabalık kentlerinden, 3 kıtanın kavşak noktalarından olan İstanbul'da bir yılda futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaklaşık 14 bin müsabaka düzenleniyor. Ülkemizde en fazla taraftar sayısına sahip 3 kulübün de bulunduğu İstanbul'da, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sporda şiddeti önlemek için faaliyet gösteriyor. Merkez binası Üsküdar'da bulunan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, kent genelinde 225 personelle görev yapıyor.
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, TFF Süper Lig ve alt lig maçlarına seyirci alınma kararının ardından tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Aşı olmamış kişilerin başkalarına ait Passolig kartlarıyla maça gireceği duyumlarını alan ekipler maç girişlerinde görüntülü olarak sıkı bir takip uyguladı. Turnikelerden giriş yapacak kişilerin yüzleri kameralardan tarandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yüz görüntüsü, Passolig kartı üzerindeki resimle uyumsuzluk belirlenenler hemen inceleme altına alındı. Bu yöntemle, bu yıl başkalarına ait Passolig kartlarıyla maçlara girmeye çalışan 89 kişi belirlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere, '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında adli işlem yapıldı. Bu kişilere kartlarını veren 89 kişi de yakalanarak aynı yasa kapsamında adli işlem yapıldı.
STADYUM BBG EVİ GİBİ
Maçlar, stad dışında, stad içerisinde ve polislerin yakalarında bulunan kameralarla stadın içerisi ve şube müdürlüğünde bulunan kontrol merkezlerinde canlı olarak izleniyor. Maç öncesi, maç oynanırken ve maç sonunda sıcak takip devam ediyor. Olası bir olayda kameralardan elde edilen görüntülerden kısa sürede olaya karışan kişi tespit ediliyor ve gözaltına alınıyor. Stad kameralarında ses alınmıyor ancak polislerin yakalarında bulunan kameralar ses alıyor. Küfür eden taraftar da bu görüntüler yoluyla tespit ediliyor ve gözaltı yapılıyor. Her maçta 40 polis yaka kamerasıyla tespit yapıyor. Bu yıl maçlara yasak madde sokan 17 kişi ve taşkınlık yapan 20 kişi gözaltına alındı.