Plaj Futbolu Milli Takımı, Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ikinci maçında Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçında bugün 12.30'da Kazakistan ile oynayacak.
GİRESUN ÇIKIŞ PEŞİNDE
Süper Lig ekibi Giresunspor'da Başkan Vekili Muzaffer Aygün, lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi. Aygün, "Alanya maçında galibiyetle tanışmak istiyoruz" dedi.
KARAMAN ÇOK İDDİALI
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Çok iyi hazırlandık. Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istediyoruz. Rakibe saygım ve oyuncularıma da güvenim tam" dedi.