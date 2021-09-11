Plaj Futbolu Milli Takımı, Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

LİONEL MESSİ HÜNGÜR HÜNGÜR

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Bolivya'yı 3-0 yendiği maçta yıldızlaştı. Takımının 3 golüne de imza atan Messi, 79 gole ulaştı ve 77 gollü Pele'yi geride bırakarak Güney Amerika tarihinin milli takımlardaki en golcü futbolcusu oldu. Messi ve Pele'yi 69 golle Neymar takip ediyor. Barcelona'dan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında üzüntüden ağlayak Lionel Messi, Bolivya maçı sonrasında ise mutluluk gözyaşları döktü. Messi, "Kazandığım her şey çok özel ama bu en zor olanıydı" dedi.