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    Plaj Futbolu Milli Takımı, Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ikinci maçında Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçında bugün 12.30'da Kazakistan ile oynayacak.

    Plajda komşuyu yendik

    Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ikinci maçında Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki 2. maçında bugün 12.30'da Kazakistan ile oynayacak.

    GİRESUN ÇIKIŞ PEŞİNDE
    Süper Lig ekibi Giresunspor'da Başkan Vekili Muzaffer Aygün, lige verilen milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi. Aygün, "Alanya maçında galibiyetle tanışmak istiyoruz" dedi.

    KARAMAN ÇOK İDDİALI
    Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Çok iyi hazırlandık. Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istediyoruz. Rakibe saygım ve oyuncularıma da güvenim tam" dedi.

        TEK GALİBiYETİ SERGEN HOCA İLE!
        Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor 8 kez karşılaştı. Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde Kartal'ı İstanbul'da 2-0 yenerek aldı. Kara Kartal 8 maçın 6'sını kazandı.

        OĞUZHAN'IN GİDİŞİ OCAK'A KALDI
        İstediği teklifi alamayan Oğuzhan Özyakup takımda kaldı. Oğuzhan'ın Ocak'ta ayrılmasının yüksek ihtimal olduduğu belirtildi.

        LİONEL MESSİ HÜNGÜR HÜNGÜR
        Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Bolivya'yı 3-0 yendiği maçta yıldızlaştı. Takımının 3 golüne de imza atan Messi, 79 gole ulaştı ve 77 gollü Pele'yi geride bırakarak Güney Amerika tarihinin milli takımlardaki en golcü futbolcusu oldu. Messi ve Pele'yi 69 golle Neymar takip ediyor. Barcelona'dan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında üzüntüden ağlayak Lionel Messi, Bolivya maçı sonrasında ise mutluluk gözyaşları döktü. Messi, "Kazandığım her şey çok özel ama bu en zor olanıydı" dedi.

            SANGARE'DE UMUT YOK
            Fenerbahçe'de sakatların durumu yakından takip ediliyor. Sangare'nin Sivas maçında oynamaycağı hatta Frankfurt maçına yetişmesinin de zor olduğu öğrenildi. Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise adeta zamana karşı yarışıyor. Ancak bu iki oyuncu iyileşse bile idman eksiği olması Pereira'yı düşündürüyor.

            SÜPER LİG'DE BUGÜN 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
            Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşıkaşması dışında 3 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Fatih Karagümrük-Adana Demirspor ve İttifak Holding Konyaspor-Altay maçları oynanacak. Saat 20.00'de ise Yukatel Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

            ADEM BÜYÜK 2024'E KADAR YENİ MALATYA'DA
            Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da deneyimli golcü Adem Büyük'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Adem Büyük ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır. Adem'e ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarılarla dolu maçlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

                SİVAS'TA FENER MAÇI ÖNCESİ JAMES ŞOKU
                Sivasspor'un Kanadalı golcüsü Leke James'in omurgasında 2 kırık tespit edildi. Tedavisine başlanan James, yarın Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Sivasspor'da Kayode kırmızı kart cezalısı. Bunun yanında Caner Osmanpaşa ve Erdoğan Yeşilyurt'unda sakatlıkları bulunuyor.

                AMPUTE MİLLİ TAKIMI YENİ ZAFERLER PEŞİNDE
                Turkcell'in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Futbol Takımı için 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası heyecanı başlıyor. Polonya'da 12-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, milliler ilk maçını pazartesi günü Gürcistan ile yapacak.

                ENNER VALENCİA YETİŞECEK GİBİ!
                Enner Valencia'nın Ekvador Milli Takımı'ndan bugün gelmesi bekleniyor. Valencia, 17 saatlik yolculuğun ardından İstanbul'a gelecek olmasına karşın son Uruguay maçında 84. dakikada oyuna dahil olması teknik heyeti sevindirdi. Valencia'nın en azından kadroda olma ihtimali var.

                    KADIN FUTBOL TAKIMI RESMEN KURULDU
                    Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı kuruldu. Ülker Stadı'ndaki kuruluşla ilgili düzenlenen basın toplantısında profesyonel imzalar atıldı. Organizasyona yönetim kurulu üyeleri ve kadın futbol takımı oyuncuları ve teknik ekip katıldı. Profesyoneller kamuoyuna tanıtıldı.

                    DUYGUN YARSUVAT'I KAYBETTİK
                    Türk futbolu dün acı bir haberle sarsıldı. Galatasaray'ın 35. başkanı olan ve ülkemizin ön gelen hukuk profesörleri arasında yer alan Duygun Yarsuvat 84 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Bugün camiamız için maalesef çok acı bir gün. Duygun başkanımızı, Duygun ağabeyimizi, Duygun hocamızı kaybettik. Galatasaray çok değerli bir üyesini, ağabeyini ve büyüğünü kaybetti" dedi.

                    CİMBOM EVİNE GERİ DÖNÜYOR
                    Türk Telekom Stadı'nın zemininde uzun süredir devam edin yenileme çalışmaları sona erdi. Galatasaray Gerel Sekreteri Köksal Ünlü, "Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar stadyumu kullanmadık. Lazio maçını %99 kendi stadyumumuzda oynayacağız." ifadelerini kullandı.

                        G.SARAY'DA FEGHOULİ ŞOKU!
                        Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı maçta sakatlanan Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı. Sarı-Kırmızılılar'ın dün akşamki antrenmanında yer almayan Feghouli'nin tedavisine hemen başlandı. Milli Takımda sakatlanan Cezayirli futbolcunun Trabzonspor ile oynanacak olan maçta kadroda yer almasının zor olduğu belirtiliyor.

                        TEKERLEKLİ BASKETBOLA SPONSOR
                        Galatasaray ile Tunç Holding A.Ş. yeni bir anlaşmaya imza attı. Tunç Holding, futbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarının ardından bu defa Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın isim sponsoru oldu. İmza töreni TT Stadı'nda gerçekleştirildi.

                        IRAKLI AZAROVI DEVRE ARASINDA!
                        Trabzonspor'un                         transfer döneminin son günlerinde sol bek mevkii için yaptığı transfer girişimleri ise sonuçsuz kaldı. Bordo-Mavililer'in kadrosuna katmak için uğraş verdiği 19 yaşındaki genç sol bek oyuncusu İrakli Azarovi'nin kulübüyle mali şartlarda anlaşma sağlanamayınca, bu transferden sonuç alınamadı. Dinamo Batumi'nin yıldızı için devre arası yeni hamle yapılacak.

                            BRAEMS VEFAT ETTİ!
                            Trabzonspor'un eski hocalarından Urbain Braems, 87 yaşında vefat etti. Fırtına, Braems zamanında, Lyon'u UEFA Kupası'nda 2 maçta 8 gol atarak eledi.

                            SOL BEKTE DENSWIL SÜRPRİZİ
                            Fırtına'da                             Galatasaray ile oynanacak derbide sol bekte sürpriz bir isim forma giyebilir... Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenmanlarda sol bekte yeni transfer Stefano Denswil'i denedi... Tecrübeli futbolcu, antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Denswil, İtalyan ekibi Bologna'dan transferin son günlerinde kiralanmıştı.

                            OLİMPİYAT'TAKİ GURURLARIMIZ TRABZON'DA
                            Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcumuz Abdullah Öztürk, bronz madalya kazanan Ali Öztürk ve Nesim Turan'ın yanı sıra, paralimpik sporcumuz Süleyman Vural, Trabzonspor idmanını ziyaret etti. Abdullah Avcı ve futbolcularla sohbet etti.

                                BEŞİKTAŞ EVİNDE MALATYA ÖNÜNDE
                                Süper Lig'de 4. haftanın perdesi bugün açılacak. Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00're başlayacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Siyah- Beyazlılar'ın flaş transferi Miralem Pjanic, Yeni Malatyaspor önünde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahaya çıkacak.
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