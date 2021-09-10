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    • 11.09.2021 00:32
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    Burak Yılmaz'ın golü Lille'i kurtarmaya yetmedi! Lorient'ten 2 gollü galibiyet

    Son dakika haberleri... Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Lorient'a 2-1 mağlup oldu. Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı gol takımını kurtarmaya yetmedi. Burak Yılmaz'ın yanısıra Milli futbolcu Yusuf Yazıcı da karşılaşmada 75 dakika forma girdi.

    AA
    Burak Yılmaz’ın golü Lille’i kurtarmaya yetmedi!

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, deplasmanda Lorient'a 2-1 mağlup oldu.

    Ligin 5. haftasının ilk karşılaşmasında Lille, Lorient'a konuk oldu.

    BURAK YILMAZ GOL ATTI
    Ev sahibi takım, 7. dakikada Lauriente'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 25. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

    İkinci devrenin 87. dakikasında Moffi'nin toplu ağlara göndermesiyle Lorient ikinci golü buldu. Karşılaşma Lorient'ın 2-1 galibiyetle tamamlandı.

        YAZICI 75 DAKİKA OYNADI
        Milli futbolcular Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 75 dakikada oyunda kaldı. Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

        Ligde bu sezonun ikinci galibiyetini alan Lille, 5 puanda kaldı. Lorient ise puanını 8'e yükselerek maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.
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