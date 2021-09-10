Burak Yılmaz'ın golü Lille'i kurtarmaya yetmedi! Lorient'ten 2 gollü galibiyet

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, deplasmanda Lorient'a 2-1 mağlup oldu.
Ligin 5. haftasının ilk karşılaşmasında Lille, Lorient'a konuk oldu.
BURAK YILMAZ GOL ATTI
Ev sahibi takım, 7. dakikada Lauriente'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 25. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.
İkinci devrenin 87. dakikasında Moffi'nin toplu ağlara göndermesiyle Lorient ikinci golü buldu. Karşılaşma Lorient'ın 2-1 galibiyetle tamamlandı.