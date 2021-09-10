Riva'da 2 saat baş başa! TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş bir araya geldi...

Dün herkesin gözü Riva'daydı... 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik ağır yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefine oturan teknik direktör Şenol Güneş, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le Riva'daki tesislerde bir araya geldi.
AYRINTILI BİR RAPOR SUNDU
İkilinin kritik görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Alınan bilgilere göre Şenol Güneş yaşanan kötü gidişat ve nedenlerini ayrıntılı bir şekilde anlatan bir raporu Nihat Özdemir'e sundu.
YARDIMCILARIYLA BULUŞTU
Toplantı sonrası tecrübeli hocanın yardımcılarıyla beraber durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Özdemir ve Güneş'in bugün yeniden bir araya geleceği öğrenildi.
DEVAM KARARI AĞIR BASIYOR
Kritik zirvenin ardından verilecek kararın kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi. İlk gelen bilgilere göre en azından elemelerin sonuna kadar yola devam etme kararı ağır basıyor.
BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM!
Şenol Güneş, Hollanda maçı sonrası yaptığı açıklamada "Bana yalvardılar" ifadesini kullanmıştı. Dün bir gazetede çıkan habere göre bir TFF yetkilisi, "Biz değil, Güneş'i almamız için Fikret Orman bize yalvardı" ifadesini kullandı. Dün bu iddiaları yanıtlayan Orman, "Böyle bir şey kesinlikle söylemedim" yanıtını verdi.