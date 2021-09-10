Riva'da 2 saat baş başa! TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş bir araya geldi...





DEVAM KARARI AĞIR BASIYOR

Kritik zirvenin ardından verilecek kararın kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi. İlk gelen bilgilere göre en azından elemelerin sonuna kadar yola devam etme kararı ağır basıyor.



BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM!

Şenol Güneş, Hollanda maçı sonrası yaptığı açıklamada "Bana yalvardılar" ifadesini kullanmıştı. Dün bir gazetede çıkan habere göre bir TFF yetkilisi, "Biz değil, Güneş'i almamız için Fikret Orman bize yalvardı" ifadesini kullandı. Dün bu iddiaları yanıtlayan Orman, "Böyle bir şey kesinlikle söylemedim" yanıtını verdi.