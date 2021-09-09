SON DAKİKA: Nihat Özdemir-Şenol Güneş istifa zirvesinden sonuç çıkmadı! Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gündemde
Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı. Öte yandan Şenol Güneş'in yerine adı geçen isimler ise Okan Buruk ve Rıza Çalımbay.
09.09.2021 16:36
- Son Güncelleme: 09.09.2021 16:36
Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı.
Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar.