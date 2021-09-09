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Haberler Spor SON DAKİKA: Nihat Özdemir-Şenol Güneş istifa zirvesinden sonuç çıkmadı! Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gündemde

SON DAKİKA: Nihat Özdemir-Şenol Güneş istifa zirvesinden sonuç çıkmadı! Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gündemde

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son 3 maçlık periyottaki skorlar ve ortaya konulan oyun nedeniyle tahtı sallanırken, bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı. Öte yandan Şenol Güneş'in yerine adı geçen isimler ise Okan Buruk ve Rıza Çalımbay.

DHA
09.09.2021 16:36 - Son Güncelleme: 09.09.2021 16:36
SON DAKİKA: Nihat Özdemir-Şenol Güneş istifa zirvesinden sonuç çıkmadı! Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gündemde

Özellikle Hollanda karşısında alınan tarihi yenilgi sonrası TFF'de hareketli saatler yaşanıyor.

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SON DAKİKA: Nihat Özdemir-Şenol Güneş istifa zirvesinden sonuç çıkmadı! Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gündemde

Önce Amsterdam'da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı.

SON DAKİKA: Nihat Özdemir-Şenol Güneş istifa zirvesinden sonuç çıkmadı! Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gündemde

Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.

SON DAKİKA: Nihat Özdemir-Şenol Güneş istifa zirvesinden sonuç çıkmadı! Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gündemde

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı.

SON DAKİKA: Nihat Özdemir-Şenol Güneş istifa zirvesinden sonuç çıkmadı! Rıza Çalımbay ve Okan Buruk gündemde

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00'da başladıkları ve 12.30'da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar.

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