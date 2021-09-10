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    • Spor
    • 10.09.2021 20:17
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    • 10.09.2021 20:17
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    Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Malatya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz izleme seçenekleri!

    Süper Lig karşılaşmaları 4.haftasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bu hafta karşılaşmalardan biri de Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı olacak. Bu mücadeleden mağlup olmadan yoluna devam etmek isteyen siyah beyazlı takım 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Malatyaspor mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Malatya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Bu hafta karşılaşmalardan biri de Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı olacak. Bu mücadeleden yenik olmadan yoluna geçinmek isteyen siyah beyazlı takım 2 yengi ve 1 beraberlik elde etmişti. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Malatyaspor mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Malatya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

    BEŞİKTAŞ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

    Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şu an için ligde 3'te 3 yapan iki takım bulunuyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı maçların tamamını kazandı. Siyah beyazlı takım ise 1 kez berabere kalarak üçüncü sıraya yerleşti.

    Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

        SALİH UÇAN CEZALI

        Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, yarın oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

        Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.

        İKİLİ REKABETTE BEŞİKTAŞ ÖNDE

        İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. 2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

        Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.
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