Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Malatya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz izleme seçenekleri!

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şu an için ligde 3'te 3 yapan iki takım bulunuyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı maçların tamamını kazandı. Siyah beyazlı takım ise 1 kez berabere kalarak üçüncü sıraya yerleşti.

Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.