Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Malatya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz izleme seçenekleri!

Bu hafta karşılaşmalardan biri de Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı olacak. Bu mücadeleden yenik olmadan yoluna geçinmek isteyen siyah beyazlı takım 2 yengi ve 1 beraberlik elde etmişti. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Malatyaspor mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Malatya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!
BEŞİKTAŞ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma 11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şu an için ligde 3'te 3 yapan iki takım bulunuyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı maçların tamamını kazandı. Siyah beyazlı takım ise 1 kez berabere kalarak üçüncü sıraya yerleşti.
Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.