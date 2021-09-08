Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mostafa Mohamed konusunda şok iddia

Fransız kulübü Bordeaux'ya transferi son anda yatan ve Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mostafa Mohamed konusunda şok bir iddia gündemi sarstı. Son zamanlarda özel yaşantısına dikkat etmediğine yönelik hakkında haberler çıkan Mısırlı forvetin, Yeni Malatya'da oynayan vatandaşı Karim Hafez'le beraber İstanbul'da ev tuttuğu öne sürüldü.

İddialara göre Mohamed ve Hafez bu evde sürekli partiler düzenledi. Teknik direktör Fatih Terim'in durumu öğrendiği ve eve baskın yaptığı da ifade ediliyor. Terim ile Mohamed arasında iplerin de bu olay sonrasında koptuğu iddialar arasında.