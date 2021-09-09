Galatasaray, Famaliçao takımının 21 yaşındaki kaptanı Assunçao'yu kadrosuna kattı

Galatasaray durdu durdu, turnayı gözünden vurdu. Uzun süredir 6 numara takviyesi için çok büyük bir çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar transferin bitmesine saatler kala çok flaş bir hamle yaptı ve Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı.

Portekiz ekibi Famaliççao'da forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı yıldız dün İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Assunçao'yu Famaliçao'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu için kulübüne 100 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, Assonçao'ya da senelik 450 bin Euro ödeyecek. Genç oyuncunun satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro olarak belirlendi.

Uzun süredir scout ekibinin takibinde olan Gustavo Assunçao'nun son dakikadaki transferi Galatasaraylı taraftarları fazlasıyla memnun etti. Porto'nun altyapısında futbola başlayan genç yıldız ardından Sao Paulo ve Atletico Madrid'in alt yaş kategorilerinde forma giydi.

ARDA BABASI ILE BERABER OYNADI

Cimbom'un yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası bir dönem Avrupa futbolunda ses getiren bir yıldız olan Paulo Assunçao... Brezilyalı futbolcu, 2011-2012 sezonunda Arda Turan ile beraber Atletico Madrid'te beraber forma giymişti. Gustavo Assunçao, Arda için, "2012'de Atletico'da oynadığı dönemde kendisi benim idolümdü" açıklamasını yaptı.

GELECEĞİN ÖNEMLİ BİR YILDIZ ADAYI

Son iki sezonda Famaliçao'da yıldızı parlayan Assunçao önemli bir yetenek. Yüksek pas kalitesi ve oyun zekası ile ön plana çıkan 21 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.