Son dakika: Galatasaray Gustavo Assunçao transferini duyurdu

Galatasaray, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Takvim.com.tr Galatasaray'ın Assunçao'ya olan ilgisini yazmıştı.
21 yaşındaki futbolcu, scout ekibinin çok uzun süredir takip ettiği bir isimdi.
Ünlü Brezilyalı yıldız Paulo Assunçao'nun oğlu olan Gustavo Assunçao, 2019'dan bu yana Famaliçao formasını giyiyordu.
Porto'nun altyapısında futbola başlayan Assunçao ardından Sao Paulo ve Atletico Madrid'in alt yaş kategorilerinde forma giydi. Brezilya U23 takımında da görev yapan genç yıldız, son iki sezonda Famaliçao'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.