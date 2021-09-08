Milli Takımımız Hollanda önünde adeta dağıldı!

Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1 yenildi. Ay-Yıldızlılar son yılların en ağır yenilgilerinden birisini yaşadı. Milliler, Amsterdam'daki kritik maça adeta 1-0 yenik başladı. Henüz ilk dakikada Klaasen topu ağlarımıza yolladı: 1-0. 16'da fark ikiye çıktı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı: 2-0. 36'da Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. Depay topu ağlara yolladı: 3-0. 44'te Çağlar ikinci sarı karttan kırmızı gördü. 54'de Memphis hat-trick yaparak skoru 4-0'a getirdi. 80'de Til skoru 5-0 yaptı. 90'da Mallen farkı 6'ya çıkardı: 6-0. Son saniyede Cengiz tek golümüzü attı: 6-1. Grubumuzdaki diğer maçlarda Norveç, Cebelitarık'ı 5-1 yenerken, Karadağ ile Letonya 0-0 berabere kaldı.

LİDER BAŞLADIK 3. BİTİRDİK!

Milli Takımımız dünkü yenilgiyle 2022 Dünya Kupası yolunda ağır bir yara aldı. Maç öncesinde grup lideri olan Ay-Yıldızlılar 90 dakikanın sonunda 3. sıraya geriledi. Hollanda ve Norveç'in gerisine düşen Milliler'in finallere gidebilmesi için artık tüm maçlarını kazanması gerekiyor.

NE OLDU SİZE BÖYLE ÇOCUKLAR!

EURO 2020'de turnuva sonuncusu olan A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde de kötü gidişi sürdürdü. Ay- Yıldızlılar,her geçen gün kötüye giden performansı ile hayal kırıklığı yarattı.

SOSYAL MEDYADA MİLLİ İSYAN!

Milli Takımımız'ın aldığı farklı Hollanda yenilgisi sonrası taraftarlar sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Taraftarlar hem teknik direktör Şenol Güneş'i hem de futbolculara paylaşıtları mesajlarla yüklendi. Twitter'da, "Eski halimizden eser yok", "Şenol hoca da artık bir an önce toparlanmalı" yorumları yapıldı.

NORVEÇ CEBELİTARIK'I DAĞITTI!

A Milli Takımımız'ın yer aldığı G Grubu'nda oynanan diğer maçta Norveç sahasında Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti. Norveç bu sonuçla ikinci sıraya yükseldi. Karadağ ise sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı.

6 AYDA DİBE VURDUK!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne geçtiğimiz mart ayında Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile başlayan A Milli Takım, bu karşılaşmaların ardından bir türlü istediği sonuçları alamadı. Bu iki maç sonrası 3'ü Avrupa Şampiyonası, 4'ü de Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere 7 maça çıkan Ay-Yıldızlılar, sadece Cebelitarık karşısında kazanabildi. Diğer 6 maçta ise 4 yenilgi, 2 beraberlik elde ettik.

NORVEÇ'E KARŞI 3 İSİM CEZALI!

Hollanda karşısında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü ile birlikte sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ve Ozan Kabak, Norveç'e karşı forma giyemeyecek. Bu 3 futbolcunun cezalı duruma düşmesi ile takımımız ikinci bir darbe aldı.