Burak Yılmaz'dan Hollanda maçı sonrası flaş sözler: Bırakmam gerekiyorsa bırakırım

"BIRAKMAM GEREKİYORSA BIRAKIRIM"

Maç sonu tepkilerine de değinin golcü isim "İçimizden biri gibi görünüp terbiyesizce tweet atanlara söylüyorum. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor. Buralara aslan gibi geldim, aslan gibi de bırakmam gerekiyorsa bırakırım. Daha önceki futbolcular 31-32 yaşında bıraktıysa bu benim sorunum değil. Ben kendime bakıyorum ve 36 yaşında üst seviye oynuyorum. Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin de adamı olmadım. Destek olan gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor. Kimse bize ahkam kesemez." dedi.

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