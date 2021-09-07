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    • 08.09.2021 01:41
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    • 08.09.2021 01:45
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    Burak Yılmaz'dan Hollanda maçı sonrası flaş sözler: Bırakmam gerekiyorsa bırakırım

    A Milli Futbol Takımımız Hollanda karşısında ağır bir yenilgi aldı. Milli futbolcu Burak Yılmaz maçın ardından flaş açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'e sahip çıkan Yılmaz, "Tek bir kişiye hesabı kesemeyiz. İyi günde aileysek bugün de aile olmamız lazım." dedi. Maç sonu tepkilerine de değinen Burak, "Buralara aslan gibi geldim, aslan gibi de bırakmam gerekiyorsa bırakırım." ifadelerini kullandı.

    Bırakmam gerekiyorsa bırakırım

    A Milli Futbol Takımımız Hollanda karşısında ağır bir yenilgi aldı. Milli futbolcu Burak Yılmaz maçın ardından flaş açıklamalar yaptı.

    Şenol Güneş'e sahip çıkan Yılmaz, "Buralara aslan gibi geldim, aslan gibi de bırakmam gerekiyorsa bırakırım." ifadelerini kullandı.

    "BİZİM İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR GECE"
    Alınan sonuçtan tüm takımın sorumlu olduğunu belirten Yılmaz şunları söyledi:

    Arkadaşlarımız çok genç ve değerli. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır, ben de her şekilde göğsümü gere gere üstlenirim. Herkes çok üzgün. Nasıl telafi edebileceğimizi bilmiyoruz. Hollanda bugün çok iyi oynadı. Biz karşı duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız. Herkesten özür diliyoruz. Çok üzgünüz. Bizim için utanç verici bir gece. Tek bir kişiye hesabı kesemeyiz. İyi günde aileysek bugün de aile olmamız lazım.

        "BIRAKMAM GEREKİYORSA BIRAKIRIM"
        Maç sonu tepkilerine de değinin golcü isim "İçimizden biri gibi görünüp terbiyesizce tweet atanlara söylüyorum. Artık ahbap-çavuş ilişkisiyle, birilerinin adamı olarak bu olmuyor. Buralara aslan gibi geldim, aslan gibi de bırakmam gerekiyorsa bırakırım. Daha önceki futbolcular 31-32 yaşında bıraktıysa bu benim sorunum değil. Ben kendime bakıyorum ve 36 yaşında üst seviye oynuyorum. Ben kimsenin adamı değilim, kimsenin de adamı olmadım. Destek olan gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor. Kimse bize ahkam kesemez." dedi.

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