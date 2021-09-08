Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.09.2021 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2021 09:45
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Valencia bilmecesi! Sivasspor maçı öncesi can sıkan gelişme

    Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi Valencia paniği yaşanıyor. Ekvador Milli Takımı'nda bulunan yıldız ismin Sivasspor maçına yetişme ihtimalinin zor olduğu öğrenilirken, Valencia yerine Pereira'nın Osayi-Samuel'e forma verebileceği belirtildi.

    Valencia bilmecesi! Sivasspor maçı öncesi can sıkan gelişme

    F.Bahçe'nin en formda gol silahı olan Enner Valencia'nın milli takımdan geç dönecek olması, teknik ekibi arayış içine soktu. Pazartesi günü Şili maçında milli formayı terleten Valencia bu mücadeleden 3 gün sonra (perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da) Uruguay deplasmanında sahaya çıkacak.

    Yıldız futbolcu ertesi gün direkt uçuş bulabilse bile yaklaşık 17,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından pazar günü saat 17.00'de başlayacak Sivas maçında oynaması zor gözüküyor.

    3 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
    Bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 5 gol atan Valencia'nın yol yorgunu olması nedeniyle Vitor Pereira'nın bu maçta osayi-samuel veya sakatlıktan dönen İrfan Can'a forma şansı vermesi bekleniyor. Demokratik Kongo ile pazartesi günü Benin deplasmanında görev alan Tisserand ile dün Güney Kore'nin evinde Lübnan'ı konuk ettiği maçta 11'de sahaya çıkan Kim'in zamanında dönmelerinde ve Sivas maçında forma giymelerinde ise bir problem gözükmüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türk SİHA’ları Yunan medyasında paniğe yol açtı!
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Valencia bilmecesi! Sivasspor maçı öncesi can sıkan gelişme
        SON DAKİKA