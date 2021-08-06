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    Fenerbahçe'de 30 milyonluk Caulker fiyaskosu

    Vitor Pereira'dan 3 gün önce imzayı atan Steven Caulker’ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığı Fenerbahçe'den 3 milyon Euro garanti alacağı olduğu ortaya çıktı. İngiliz futbolcu, “Gitmiyorum” restini çekti.

    30 milyonluk Caulker fiyaskosu

    Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi giderek büyüyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın Alanyapor'dan transfer edilen İngiliz stoperi takımda istememesi büyük bir kaos yaratmış durumda.

    Pereira ile anlaşmanın resmi olarak duyurulmasından sadece 3 gün önce 2+1 yıllık imza atan Caulker'ın sözleşme süresinde kazanacağı garanti ücretin 3 milon Euro (Yaklaşık 30 milyon lira) olduğu öğrenildi.



    "SİZİN İÇİN ÇOK TEKLİF REDDETTİM"
    Başkan Ali Koç'un Pereira'ya Caulker'ın takımda kalması için baskı yaptığı ancak Portekizli hocanın kararının arkasında durduğu öğrenildi. İngiliz yıldızın ise, "Buraya gelmek için birçok takımın teklifini geri çevirdim. Şimdi bir yere gitmiyorum" restini çektiği belirlendi. Yönetimin hem maddi hem manevi olarak yaşanan krizin önüne nasıl geçeceği merak konusu.



        PEREİRA'NIN YENİ HEDEFİ OZAN MI?
        Sinan Gümüş ve Caner'i kadro dışı bırakan, Caulker'la da yola devam etmeme kararı alan Vitor Pereira'nın yeni hedefinin Ozan Tufan olduğu öne sürülüyor. Portekizli hocanın son 3 hazırlık maçında da 11'de oynatmadığı Ozan için, "Satılabilir" raporu verdiği belirtiliyor.

        ÇAĞATAY İLK KEZ İDMANDA
        Süper Lig'in ilk maçında 15 Ağustos'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Çağtay Kurukalıp da takımla ilk idmanına çıktı.

        F.BAHÇE ANLAŞMAYI DUYURDU
        Fenerbahçe kripto para konusunda resmi adımını attı. Yapılan açıklamada, "Paribu ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz. Taraftarlarımıza kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunulacaktır" denildi.

        YENİ ADRESİ G.BİRLİĞİ
        Yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Barış Alıcı, Gençlerbirliği ile anlaştı. Dün sağlık kontrolünden geçen genç futbolcu 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.

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