Fenerbahçe'de 30 milyonluk Caulker fiyaskosu





PEREİRA'NIN YENİ HEDEFİ OZAN MI?

Sinan Gümüş ve Caner'i kadro dışı bırakan, Caulker'la da yola devam etmeme kararı alan Vitor Pereira'nın yeni hedefinin Ozan Tufan olduğu öne sürülüyor. Portekizli hocanın son 3 hazırlık maçında da 11'de oynatmadığı Ozan için, "Satılabilir" raporu verdiği belirtiliyor.



ÇAĞATAY İLK KEZ İDMANDA

Süper Lig'in ilk maçında 15 Ağustos'ta Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Çağtay Kurukalıp da takımla ilk idmanına çıktı.



F.BAHÇE ANLAŞMAYI DUYURDU

Fenerbahçe kripto para konusunda resmi adımını attı. Yapılan açıklamada, "Paribu ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz. Taraftarlarımıza kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunulacaktır" denildi.



YENİ ADRESİ G.BİRLİĞİ

Yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Barış Alıcı, Gençlerbirliği ile anlaştı. Dün sağlık kontrolünden geçen genç futbolcu 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.

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