Gündemde yoğun bir şekilde 'Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak edilip araştırılıyor. 7 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelen Türkiye Hollanda maçının arkasından gözler Norveç ile yapılacak karşılaşmaya çevrildi. A Milli Futbol Takımımız 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdiden maç zamanı ve saati hakkında lüzumlu detayları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?