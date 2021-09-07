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    • Spor
    • 07.09.2021 23:12
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    • 07.09.2021 23:41
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    Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    Spor gündemini takip edenler tarafından Türkiye Norveç maçı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. FİFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye Hollanda maçının ardından gözler Norveç ile yapılacak karşılaşmaya çevrildi. A Milli Futbol Takımımız 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdiden maç tarihi ve saati hakkında gerekli detayları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta?

    Gündemde yoğun bir şekilde 'Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak edilip araştırılıyor. 7 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelen Türkiye Hollanda maçının arkasından gözler Norveç ile yapılacak karşılaşmaya çevrildi. A Milli Futbol Takımımız 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdiden maç zamanı ve saati hakkında lüzumlu detayları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

    TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye Norveç maçı 8 Ekim 2021 tarihinde saat 21:45'te başlayacak.

    TÜRKİYE HOLLANDA MAÇ SONUCU!

    FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.

    TÜRKİYE HOLLANDA MAÇINDAN NOTLAR

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.

    Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

        Kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. İngiltere'deki oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle milli takımın Karadağ ve Cebelitarık maçlarında forma giyemeyen Ozan Tufan ise Hollanda mücadelesinde yedekler arasında forma bekledi.

        Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

        Enes Ünal, Alpaslan Öztürk ve sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

        TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

        A Milli Takımın, Hollanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

        Mücadelenin başlamasından saatler önce Johan Cruyff Arena'ya gelen Türk taraftarlar, stat kapılarının açılmasıyla kale arkasında kendilerine ayrılan yere geçti.

        Kedilerine ayrılan yeri tamamen dolduran Türk taraftarların, Hollandalı taraftarların arasından da bilet alarak mücadeleyi izlediği görüldü.

        İki doz aşılı ya da PCR testi yaptıran taraftarlar tribündeki yerini alabildi.
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