Gündemde yoğun bir şekilde 'Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak edilip araştırılıyor. 7 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelen Türkiye Hollanda maçının arkasından gözler Norveç ile yapılacak karşılaşmaya çevrildi. A Milli Futbol Takımımız 7. maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdiden maç zamanı ve saati hakkında lüzumlu detayları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Norveç maçı 8 Ekim 2021 tarihinde saat 21:45'te başlayacak.
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇ SONUCU!
FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇINDAN NOTLAR
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.
Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.