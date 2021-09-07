Steven Caulker’ın yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe Süper Lig ekibiyle görüşmelere hız verdi

Fenerbahçe'de lisansı dahi çıkarılmayan yeni transfer Steven Caulker, transfer döneminin sona ermesine saatler kala Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin yıllık ücreti olan 1.3 milyon Euro'nun bir kısmını ödemeyi kabul ettiği İngiliz savunma oyuncusu Gaziantep FK ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamazken Kırmızı-Siyahlılar bu transferden vazgeçti ve Brezilyalı stoper Raul Silva'yı imza aşamasına getirdi.
Gaziantep FK'nın Caulker'dan vazgeçmesinin üzerine 29 yaşındaki stoperin diğer talibi Kayserispor ile görüşmelerine hız verdiği ve taraflar arasında 1 yıllık kiralık anlaşma için son detayların görüşüldüğü öğrenildi.