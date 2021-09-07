Steven Caulker’ın yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe Süper Lig ekibiyle görüşmelere hız verdi





Fenerbahçe'nin yıllık ücreti olan 1.3 milyon Euro'nun bir kısmını ödemeyi kabul ettiği İngiliz savunma oyuncusu Gaziantep FK ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamazken Kırmızı-Siyahlılar bu transferden vazgeçti ve Brezilyalı stoper Raul Silva'yı imza aşamasına getirdi.