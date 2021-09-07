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    • 07.09.2021 22:45
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    Steven Caulker’ın yeni takımı belli oluyor! Fenerbahçe Süper Lig ekibiyle görüşmelere hız verdi

    Fenerbahçe’nin Vitor Pereira göreve gelmeden kadrosuna kattığı ve Portekizli hocanın takımda düşünmediği Steven Caulker, takımdan ayrılmak için gün sayıyor Sarı lacivertliler'in Caulker ile ilgili Kayserispor ile görüşmelerine hız verdiği ve taraflar arasında 1 yıllık kiralık anlaşma için son detayların görüşüldüğü öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Steven Caulker’ın yeni takımı belli oluyor

    Fenerbahçe'de lisansı dahi çıkarılmayan yeni transfer Steven Caulker, transfer döneminin sona ermesine saatler kala Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.



    Fenerbahçe'nin yıllık ücreti olan 1.3 milyon Euro'nun bir kısmını ödemeyi kabul ettiği İngiliz savunma oyuncusu Gaziantep FK ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamazken Kırmızı-Siyahlılar bu transferden vazgeçti ve Brezilyalı stoper Raul Silva'yı imza aşamasına getirdi.

    Gaziantep FK'nın Caulker'dan vazgeçmesinin üzerine 29 yaşındaki stoperin diğer talibi Kayserispor ile görüşmelerine hız verdiği ve taraflar arasında 1 yıllık kiralık anlaşma için son detayların görüşüldüğü öğrenildi.



        Bu sezon daha önce Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna katan Kayserispor'un Caulker için de mutlu sona yakın olduğu belirtiliyor.



        Kayserispor'un Caulker'ın Fenerbahçe'deki kazancı olan yıllık 1.3 milyon Euro'nun 700 bin Euro'sunu karşılayacağı, kalan kısmın ise Sarı-Lacivertliler tarafından ödeneceği öne sürülüyor.



        Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra Caulker'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe, İngiliz stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-Lacivertliler, Caulker'a 1 milyon Euro da imza parası da ödemişti.
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