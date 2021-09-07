Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından konuştu: Bunun sorumlusu benim

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Amsterdam'da Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Millilerimiz karşılaşmayı 6-1 kaybederek liderliği kaptırdı ve 3. sıraya düştü.
Zorlu mücadele sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.
İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:
"Kötü bir gece oldu. Hem skor açısından hem de oyun açısından. Farklı bir skordan sonra şu şöyle olsaydı demek doğru değil, seçimlerimiz yanlış oldu, benim için söylüyorum. Oyuncularımız değerli oyuncular, daha büyük başarılar yakalama şansları olduğunu düşünüyorum."
"Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm."
"Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim."
"Şahsımla yapılan tüm eleştirileri normal karşılıyorum. Bir müsabakayı kaybettik ve herkes üzülüyor. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyuncuları yaralayanlar yanlış yaparlar."
"Saha içindeki başarısızlıkta sorumlu benim."
"Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Üzgünüm çünkü bu işe başlarken zor şartlarda, herkesin isteğiyle geldim. Ekonomiyle başlayan, duygusal yarışmayla, artık şeytani bir düzen var... Ben buna alet oldum."
"Şeytani düzeni bozamadım."