Şenol Güneş, 6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından konuştu: Bunun sorumlusu benim





İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Kötü bir gece oldu. Hem skor açısından hem de oyun açısından. Farklı bir skordan sonra şu şöyle olsaydı demek doğru değil, seçimlerimiz yanlış oldu, benim için söylüyorum. Oyuncularımız değerli oyuncular, daha büyük başarılar yakalama şansları olduğunu düşünüyorum."



"Bir hayalimiz vardı. Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var, lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm."



"Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim."



"Şahsımla yapılan tüm eleştirileri normal karşılıyorum. Bir müsabakayı kaybettik ve herkes üzülüyor. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyuncuları yaralayanlar yanlış yaparlar."