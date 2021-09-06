Şenol Güneş'in Hollanda ve Norveç maçı stratejisi belli oldu: 2 maçta 4 puan bize çok şey katar

ÇİLİNGİR HAKAN'A TEBRİK!

Cebelitarık maçında oyuna sonradan giren Hakan Çalhanoğlu'na teknik ekipten de özel tebrik geldi. A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana en fazla ceza sahası dışı golü atan (8) ve asist yapan (11) oyuncu Hakan Çalhanoğlu... Ay- Yıldızlılar'ın çilingiri, Hollanda maçında da en önemli kozumuz olacak. Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden Türkiye, Mart 2021'den (3-0'lık Norveç maçı) bu yana en farklı galibiyetini aldı.