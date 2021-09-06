Şenol Güneş'in Hollanda ve Norveç maçı stratejisi belli oldu: 2 maçta 4 puan bize çok şey katar

Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde son 5 maç öncesi 11 puanla lider durumda bulunuyor. Ay-Yıldızılılar'da teknik ekip, Cebelitarık maçı biter bitmez hesap yapmaya başladı...
Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibinin ortak görüşü, önümüzdeki iki maçtan alınacak 4 puanının gruptan çıkmak için yeterli olacağı... Bu yüzden Hollanda ve Norveç maçları çok kritik. Güneş, oyuncularına bu iki maçın önemini aşılıyor.
ÖNCELİKLİ OLARAK HOLLANDA'YI GEÇELİM
Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılmak istediklerini belirten Şenol Güneş'in, "Birbirinden zorlu iki maça çıkacağız. Ancak en önemli maç, oynayacağınız ilk maçtır. Hollanda maçında kesinlikle gücümüzü göstermek istiyoruz" diye konuştu.