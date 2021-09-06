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    Şenol Güneş'in Hollanda ve Norveç maçı stratejisi belli oldu: 2 maçta 4 puan bize çok şey katar

    Milli Takım hocası Şenol Güneş, Hollanda ve Norveç sınavlarında alınacak 4 puanının yeteceği görüşünde. Tecrübeli teknik adam, "İki zorlu maça çıkacağız. Grubun düğümü bu iki maçtan sonra çözülecek" dedi.

    2 maçta 4 puan bize çok şey katar

    Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde son 5 maç öncesi 11 puanla lider durumda bulunuyor. Ay-Yıldızılılar'da teknik ekip, Cebelitarık maçı biter bitmez hesap yapmaya başladı...

    Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibinin ortak görüşü, önümüzdeki iki maçtan alınacak 4 puanının gruptan çıkmak için yeterli olacağı... Bu yüzden Hollanda ve Norveç maçları çok kritik. Güneş, oyuncularına bu iki maçın önemini aşılıyor.

    ÖNCELİKLİ OLARAK HOLLANDA'YI GEÇELİM
    Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılmak istediklerini belirten Şenol Güneş'in, "Birbirinden zorlu iki maça çıkacağız. Ancak en önemli maç, oynayacağınız ilk maçtır. Hollanda maçında kesinlikle gücümüzü göstermek istiyoruz" diye konuştu.

        Güneş, "İki maçı da sanki grubumuzun ilk maçları gibi oynayacağız. Öyle motive olacağız" ifadelerini kullandı.

        KAPANIŞI KARADAĞ MAÇI İLE YAPACAĞIZ
        Gruptaki 6. maçında 7 Eylül'de Hollanda ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 8 Ekim'de ise Norveç deplasmanına çıkacak. Milliler grup maçlarını 16 Kasım'daki Karadağ maçıyla tamamlayacak. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

        ÇİLİNGİR HAKAN'A TEBRİK!
        Cebelitarık maçında oyuna sonradan giren Hakan Çalhanoğlu'na teknik ekipten de özel tebrik geldi. A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana en fazla ceza sahası dışı golü atan (8) ve asist yapan (11) oyuncu Hakan Çalhanoğlu... Ay- Yıldızlılar'ın çilingiri, Hollanda maçında da en önemli kozumuz olacak. Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden Türkiye, Mart 2021'den (3-0'lık Norveç maçı) bu yana en farklı galibiyetini aldı.

            BAŞARDIK YİNE BAŞARIRIZ!
            Türk Milli Takımı'nın yıldızlarından Yusuf Yazıcı, "Hollanda maçı çok önemli. İlk maçta onları yenmeyi başardık. Bunu yeniden başarabiliriz. Oyuncu kaletisi olarak bunu yapacak gücümüz var. O maç grubun final maçlarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

            KADRO YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
            Cebelitarık engelini aşan Türkiye, grubundaki kritik maç öncesi planlarını yapıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Hollanda maçında kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Ay-Yıldızlılar'da golcü oyuncu Burak Yılmaz 11'e geri dönecek. Tecrübeli golcü cezası nedeniyle Cebelitarık maçında cezalı olduğu için forma giyememişti. Cebelitarık maçında yedek kulübesinde olan Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın da 11 başlaması bekleniyor. Karadağ maçının etkili isimlerinden Cengiz Ünder'in Hollanda maçında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Okay'ın forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

            AY-YILDIZLILAR HOLLANDA'YA UÇTU
            Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında yarın Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı dün İspanya'dan Hollanda'ya hareket etti.

                İTALYAN ORSATO YÖNETECEK
                Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu. Bu dev mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Hollanda-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
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                Haberler Spor Şenol Güneş'in Hollanda ve Norveç maçı stratejisi belli oldu: 2 maçta 4 puan bize çok şey katar
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