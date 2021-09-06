Beşiktaş'tan transferin bitimine saatler kala bir bomba daha

Alman basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Bayern Münih'in sağ beki Bouna Sarr'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman devi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Fransız yıldızın bir yıllığına kiralanacağı ifade edildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Marsilya'dan, Bayern'e transfer olmuştu.

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Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın milli ara nedeniyle takıma verdiği üç günlük için bugün sona erecek. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla start verecek. Kartal, milli takım kampında bulunan futbolcularından yoksun çalışmalarına başlayacak.