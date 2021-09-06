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    • 06.09.2021 09:13
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    • 06.09.2021 09:13
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    Beşiktaş'tan transferin bitimine saatler kala bir bomba daha

    Transferin bitimine günler kala Pjanic transferiyle bombayı patlatan Beşiktaş, bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Bouna Sarr'ın siyah-beyazlı ekibe transfer olacağı iddia edildi.

    Transferin bitimine saatler kala Beşiktaş’tan yeni bomba

    Alman basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Bayern Münih'in sağ beki Bouna Sarr'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Alman devi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Fransız yıldızın bir yıllığına kiralanacağı ifade edildi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Marsilya'dan, Bayern'e transfer olmuştu.

    İZİN BİTİYOR
    Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın milli ara nedeniyle takıma verdiği üç günlük için bugün sona erecek. Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla start verecek. Kartal, milli takım kampında bulunan futbolcularından yoksun çalışmalarına başlayacak.

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