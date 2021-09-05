Son dakika: Brezilya'da sağlık görevlilerinin sahaya girdiği Brezilya-Arjantin maçı ertelendi

Son dakika haberi... Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.
ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu.
Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti. Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurdu.