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Haberler Spor Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bombaları patlattı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bombaları patlattı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu

Son dakika transfer ve spor haberleri | Süper Lig'de 2021/22 sezonunda ilk 3 hafta geride kalırken, transfer sezonunun bitimine de saatler kaldı. 17 Haziran'da başlayan transfer sezonu, 8 Eylül'de sona erecek. Transfer sezonunun ilk gününden bu yana Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi bombaları patlattı. Pjanic, Nelsson, Berisha, Hamsik gibi isimler transfer edilirken; Falcao, Samatta ve Aboubakar gibi isimlerle ise yollar ayrıldı. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor şu ana dek hangi isimlerle el sıkıştı, hangi isimlerle vedalaştı. İşte 4 büyüklerin transfer raporu...

06.09.2021 09:41 - Son Güncelleme: 06.09.2021 09:41
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bombaları patlattı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu

Süper Lig'de 17 Haziran tarihi itibarıyla başlayan birinci transfer ve tescil döneminde transfer bombaları ardı ardına patlamaya devam ediyor. Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde sıcak saatler yaşarken, birçok transfer açıklanmış durumda. Kadrolara yapılan takviyelerin yanında ayrılıklar da sürüyor...

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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bombaları patlattı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu

Peki TFF'nin yayımladığı takvime göre 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer ve tescil döneminde 4 büyükler şimdiye dek hangi isimlerini kadrosuna kattı, hangi isimlerle vedalaştı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu...

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bombaları patlattı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bombaları patlattı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu

GELEN

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bombaları patlattı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu

MIRALEM PJANIC

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