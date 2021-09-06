Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor bombaları patlattı! İşte 4 büyüklerin transfer raporu

Süper Lig'de 17 Haziran tarihi itibarıyla başlayan birinci transfer ve tescil döneminde transfer bombaları ardı ardına patlamaya devam ediyor. Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferde sıcak saatler yaşarken, birçok transfer açıklanmış durumda. Kadrolara yapılan takviyelerin yanında ayrılıklar da sürüyor...