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    Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yapan Filenin Sultanları, yarı finaldeki rakibi Sırbistan'a diş geçiremedi

    Filenin Sultanları final şansını kaybetti... Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finaldeki rakibi Sırbistan'a 3-1 yenildi. Filenin Sultanları böylelikle final şansını kaybetti. Ay-Yıldızlı ekibimiz bugün Hollanda ile saat 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

    Yüreğiniz yeter kızlar

    Filenin Sultanları final şansını kaybetti... Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finaldeki rakibi Sırbistan'a 3-1 yenildi. Filenin Sultanları böylelikle final şansını kaybetti. Ay-Yıldızlı ekibimiz bugün Hollanda ile saat 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

    KIYASIYA GEÇEN İLK SETİ KAZANDIK
    Maçta kıran kırana geçen ilk seti A Milli Takımımız, Ebrar Karakurt'un etkili oyunu ile 34-32 kazandı. Milli Takımımız ikinci sette ise rakibine 28-26 kaybetti ve maçta durum 1-1'e geldi.

    FİORENTİNA YİNE PANDEV'İ
    Milli Takımımız üçüncü sette de rakibi ile başa baş bir oyun sergilese de Sırbistan 25-23'le seti kazanarak durumu 2-1 yaptı. Sırbistan 4. seti 25-13 maçı ise 3-1 alarak finale çıktı.

    SIRBİSTAN'I YİNE DEVİREMEDİK
    Sultanlar dün yarı finalde yenildiği Sırbistan'a karşı 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ise finalde kaybetmişti. Sporcularımız dün alınan yenilgi sonrası hayal kırıklığı yaşadı.

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    Haberler Spor Avrupa Şampiyonası'nda 7'de 7 yapan Filenin Sultanları, yarı finaldeki rakibi Sırbistan'a diş geçiremedi
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