Türkiye Hollanda maçına ilişkin bilgiler hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar son saatlerde artışa geçti. Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hollanda, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük için karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta? İşte detaylar...

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, üçüncülük maçında 4 Eylül Cumartesi günü yani yarın TSİ 18.00'de Hollanda ile mücadele edecek.

İşte merak edilenler;