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    • Spor
    • 03.09.2021 23:50
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    • 03.09.2021 23:50
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    Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta?

    Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı tarihi ve günü sporseverler tarafından araştırılıyor. Filenin Sultanları, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçı için Hollanda ile mücadele edecek. Özellikle son saatlerde maça dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ne zaman?

    Türkiye Hollanda maçına ilişkin bilgiler hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar son saatlerde artışa geçti. Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hollanda, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük için karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye Hollanda voleybol maçı saat kaçta? İşte detaylar...

    TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

    Filenin Sultanları, üçüncülük maçında 4 Eylül Cumartesi günü yani yarın TSİ 18.00'de Hollanda ile mücadele edecek.

    İşte merak edilenler;

    TÜRKİYE: 1 - SIRBİSTAN: 3

    Salon: Stark Arena

    Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Alexey Pashkevich (Rusya)

    Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın)

    Sırbistan: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Milenkovic, Rasic, Ognjenovic (Silvija Popovic, Lazovic, Caric, Mirkovic)

    Setler: 34-32, 26-28, 23-25, 13-25

    Süre: 126 dakika (42, 34, 28, 22)

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı.

        Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

        İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

        A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

        Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.

            Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

            Türkiye, Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle yarın üçüncülük müsabakasında karşılaşacak.
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