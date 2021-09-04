Türkiye - Cebelitarık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu futbolseverler tarafından merake dilerek araştırılmaya başlandı. Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün Cebelitarık ile karşılaşacak. Grupta lider olarak bulunan ve Cebelitarık ile karşı karşıaya gelecek A Milli Takımımız zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek.
CEBELİTARIK-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Viktoria Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak Cebelitarık-Türkiye maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Cebelitarık: Coleing, Sergeant, Wiseman, Bosio, Chipolina, Britto, Annesley, Valarino, Ronan, Torilla, De Barr
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
GRUPTA LİDERİZ
Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.