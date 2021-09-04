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    • Spor
    • 04.09.2021 11:37
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    • 04.09.2021 11:37
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    Cebelitarık - Türkiye maçı saat kaçta? Cebelitarık - Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç CANLI izleme seçenekleri!

    Spor gündemini takip edenler tarafından Türkiye - Cebelitarık maçı hakkında detaylı bilgler sorgulanmaya başlandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçları son sürat devam ediyor. Ay-Yıldızlılar son olarak Karadağ ile 1-1 berabere kalmıştı. Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün Cebelitarık ile karşılaşacak. Grupta lider olarak bulunan ve Cebelitarık ile karşı karşıaya gelecek A Milli Takımımız zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek. Karşılaşma hakkında saat ve yayın bilgilerini merak eden sporseverler, 'Türkiye-Cebelitarık maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte milli maç hakkında detaylar ve CANLI izleme seçenekleri!

    takvim.com.tr
    Cebelitarık - Türkiye maçı CANLI izleme seçenekleri!

    Türkiye - Cebelitarık maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorusu futbolseverler tarafından merake dilerek araştırılmaya başlandı. Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün Cebelitarık ile karşılaşacak. Grupta lider olarak bulunan ve Cebelitarık ile karşı karşıaya gelecek A Milli Takımımız zirvedeki yerini korumak için mücadele edecek.

    CEBELİTARIK-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Viktoria Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak Cebelitarık-Türkiye maçını Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Cebelitarık: Coleing, Sergeant, Wiseman, Bosio, Chipolina, Britto, Annesley, Valarino, Ronan, Torilla, De Barr

    Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

    GRUPTA LİDERİZ

    Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.

    Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.

        BURAK YILMAZ YOK

        A Milli Takımımız'ın 36 yaşındaki kaptanı Burak Yılmaz, Karadağ karşısında gole çok yaklaşsa da ağları sarsamadı. Özellikle ilk yarıda iki net pozisyondan yararlanamayan tecrübeli forvet fileleri havalandıramadı ancak oyun içinde oldukça etkindi.



        Sık sık orta alana gelip top alan, kenarlara açılarak, takım arkadaşlarına alan yaratan yıldız oyuncu Karadağ savunmasına zor anlar yaşattı. 90+2'de de sarı kart gören golcü oyuncu, Cebelitarık maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
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        Haberler Spor Cebelitarık - Türkiye maçı saat kaçta? Cebelitarık - Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç CANLI izleme seçenekleri!
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