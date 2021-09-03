Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye - Sırbistan yarı final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.