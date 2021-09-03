Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye - Sırbistan yarı final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Türkiye Sırbistanmaçı saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye - Sırbistan yarı final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Bu hafta Polonya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız maçı galibiyetle sonuçlandırarak yarı finale yükselmeyi başardı. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan ile kapışacak. Vatandaşlar maç öncesi gerekli bilgileri araştırmalara başladı. İşte detaylar!
TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.
BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.