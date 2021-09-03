Glatasaray NFT ne zaman satışa çıkacak, ön satış başladı mı? GS NFT fiyatı kaç lira? Galatasaray NFT nasıl alınır?

GALATASARAY NFT NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray, yaptığı duyuruya göre bir NFT koleksiyonu satışa sunacak. 2 Eylül Perşembe günü yayımlanan bir gönderiye göre Galatasaray, 1 Ekim tarihinde Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile sektöre atılımını gerçekleştirecek. Sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayacak olan NFT koleksiyonu, Galatasaray'ın ilk NFT koleksiyonu olacak.

Bunun yanı sıra Galatasaray, sezonun ilerleyen tarihlerinde de 6 farklı NFT koleksiyonu daha sunacak.

Galatasaray tarihinin önemli anlarını vurgulayacak olan NFT koleksiyonları, kulüp tarihinin dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar, bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olabilecek.

Açıklananlara göre Galatasaray, kısa bir film ile duyurduğu NFT koleksiyonunu hayata geçirmek adına global markalar ile iş birliğine gitti. Shirtum ve Capital Block ile iş birliği yapan spor kulübü, Türkiye'de piyasaya sürülen ilk spor kulübü odaklı NFT koleksiyonunu başlatmış olacak.

İlk kısmı 1 Ekim tarihinde satışa çıkacak olan NFT koleksiyonu, Legendary, Mythical ve Iconic olarak bölümlere ayrılacak. Tahmin edebileceğiniz gibi her bir NFT, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak.