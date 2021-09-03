Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında, nereli? Miralem Pjanic hangi takımda oynadı? Pjanic golleri ve kulüp kariyeri! Beşiktaş son dakika transfer bombasını patlattı ve Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 2015 yılında "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer alan Miralem Pjanic, kariyerinde Roma, Juventus ve Barcelona gibi dev takımlarda oynadı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında? Miralem Pjanic nereli, hangi takımlarda oynadı?' Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar!