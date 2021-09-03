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    • 03.09.2021 08:05
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    Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında, nereli? Miralem Pjanic hangi takımda oynadı? Pjanic golleri ve kulüp kariyeri!

    Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Beşiktaş son dakika transfer bombasını patlattı ve Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 2015 yılında "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer alan Miralem Pjanic, kariyerinde Roma, Juventus ve Barcelona gibi dev takımlarda oynadı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında? Miralem Pjanic nereli, hangi takımlarda oynadı?' Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında, nereli? Miralem Pjanic hangi takımda oynadı? Pjanic golleri ve kulüp kariyeri! Beşiktaş son dakika transfer bombasını patlattı ve Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 2015 yılında "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer alan Miralem Pjanic, kariyerinde Roma, Juventus ve Barcelona gibi dev takımlarda oynadı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, 'Miralem Pjanic kimdir, kaç yaşında? Miralem Pjanic nereli, hangi takımlarda oynadı?' Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar!

    MİRALEM PJANİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Miralem Pjanić Boşnak futbolcudur. Orta saha pozisyonunda oynayan oyuncu, Barcelona'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

    Pjanić, profesyonel kariyerine bir sezon oynadığı Metz'te başladı. 2008 yılında Lyon'a transfer oldu ve üç sezon bu takımın formasını giydi. 2011 yılında Roma ile sözleşme imzaladı.

        Roma'da, Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi. 2016'da Juventus'a imza attı. Pjanić, Juventus ile Serie A ve Coppa Italia'yı kazanırken, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Serie A Yılın Takımı'na seçildi.

        Ayrıca, 2016-17 sezonunda Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasındaki katkıları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Takımı'na seçildi. Lüksemburg genç millî takımında da forma giyen Pjanić, 2008 yılında Bosna-Hersek formasıyla ilk millî maçına çıktı. Bu takımla 80'den fazla maçta forma giydi 13 gol attı. İlk büyük turnuvada; 2014 FIFA Dünya Kupası'nda takımıyla mücadele etti.

        2015 yılında The Guardian'ın "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesinde 55. sırada yer aldı.
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