Tokyo'da bronz madalya kazanan Recep Çiftçi, "Bebeğim 20 günlükken gitmek zorunda kaldım"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Recep Çiftçi, başarısının mutluluğunu yaşarken bir sonraki olimpiyatlar için hedefini altın madalya olarak belirledi.

Doğuştan yüzde 50 görme kaybı bulunan Çiftçi, "Bebeğim 20 günlükken, ülke kotasının bana geldiği haberin aldım. Mecbur gitmem gerekiyordu. Gitmek, bebeği bırakmak gerçekten çok zordu. Bir yandan istemiyordum ama onun geleceği için ülkemiz için bunu yapmam gerekiyordu. Herkes fedakarlık yapar tabii ki. En büyük destekçeim eşim.. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Judo serüveninin 2015 yılında başladığını dile getiren Çiftçi, aynı yıl Güney Kore'de müsabakalara katıldığını ve tecrübesizliği nedeniyle yenildiğini ifade etti.

"O yenilgi beni gerçekten güçlendirdi" diyen milli sponcu, 6 ay sonra katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını ve ilk madalyasını elde ettiğini anlattı.

RECEP BİZE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Recep Çiftçi'nin eşi Zeynep Laura çiftçi, "Hem oğlumuza hem de bana verdiği madalya sözünü tuttu. Bundan büyük bir mutluluk olamaz" dedi.