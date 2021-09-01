Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.09.2021 00:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2021 00:50
    ABONE OL

    Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Galatasaray ödeme yaptı

    Son dakika spor haberleri... Çaykur Rizespor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray Kulübü'nün Oğulcan Çağlayan transferi için 1 milyon 200 bin Euro artı 506 bin 275 TL ödeme yaptığını açıkladı.

    Galatasaray’dan Rizespor’a ’Oğulcan’ ödemesi

    Çaykur Rizespor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Galatasaray Kulübü'nün Oğulcan Çağlayan transferi için 1 milyon 200 bin Euro artı 506 bin 275 TL ödeme yaptığını açıkladı.

    Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın geçtiğimiz günlerdeki basın toplantısında yaptığı açıklamaların yer aldığı videoyla yapılan paylaşımda, "ÖDENDİ" ifadesine yer verildi.

    Sarı kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkartmak için Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Spor Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması: Galatasaray ödeme yaptı
        SON DAKİKA