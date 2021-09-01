Trabzonspor'da Dorukhan Toköz seferberliği!

Milli arada gözler en çok yeni transfer Dorukhan Toköz'ün üzerinde olacak. Sakatlığı nedeniyle henüz bordo-mavili formayı giyemeyen 25 yaşındaki futbolcunun arada hazır hale gelmesi bekleniyor. Bileğindeki sakatlığı büyük oranda geçtiği belirtilen Dorukhan, Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
YUNUS MALLI KULÜBEDE KALDI!
Trabzon'da orta saha oyuncusu Yunus Mallı, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Yunus Konferans Ligi'nde 1 maçta 3 dakika, Süper Ligde ise 1 maçta 8 dakika oynadı.
YUNUS MALLI KULÜBEDE KALDI!
Trabzon'da orta saha oyuncusu Yunus Mallı, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Yunus Konferans Ligi'nde 1 maçta 3 dakika, Süper Ligde ise 1 maçta 8 dakika oynadı.