Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.09.2021 08:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2021 08:57
    ABONE OL

    Bitime bir dakika kala La Liga'da bomba patladı! Griezmann yeniden Atletico Madrid'te!

    Transfer sezonunun bitimine bir dakika kala İspanya'da bomba patladı. Barcelona forması giyen Antoine Griezmann, eski takımı Atletico Madrid'e geri döndü.

    Bitime bir dakika kala La Liga’da bomba patladı

    2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geldi. Transfer penceresinin bitmesine 1 dakika kala Barcelona iel Atletico Madrid evrakları yetiştirdi.

    2019 yazında 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri döndü. Fransız yıldızın 2021-22 sezonunda kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceği ardından satın alma opsiyonu ile transferin biteceği iddia edilmişti.

    BARCELONA DA DUYURDU!
    Barcelona kulübü, transferi "Antoine Griezmann 1+1 sezonluğuna Atletico Madrid'e kiralandı. Oyuncunun maaşının tamamını yeni kulübü öderken anlaşmada ayrıca zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor." ifadeleri ile duyurdu.

    BARCELONA'DA ŞAMPİYON OLAMADI
    Griezmann, Barcelona forması altında 102 maçta 34 gol - 16 asist yaparken La Liga şampiyonluğu kazanamadı. Griezmann geçen sezon İspanya Kral Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    446 mağaza oldu! Yıl sonu 650’ye çıkacak
    Haberler Spor Bitime bir dakika kala La Liga'da bomba patladı! Griezmann yeniden Atletico Madrid'te!
        SON DAKİKA