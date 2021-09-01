Bitime bir dakika kala La Liga'da bomba patladı! Griezmann yeniden Atletico Madrid'te!

2021-22 sezonu yaz transfer döneminin son saatlerinde bir bomba haber daha geldi. Transfer penceresinin bitmesine 1 dakika kala Barcelona iel Atletico Madrid evrakları yetiştirdi.

2019 yazında 120 milyon Euro bedelle Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, eski takımına geri döndü. Fransız yıldızın 2021-22 sezonunda kiralık olarak Atletico Madrid'e geçeceği ardından satın alma opsiyonu ile transferin biteceği iddia edilmişti.

BARCELONA DA DUYURDU!

Barcelona kulübü, transferi "Antoine Griezmann 1+1 sezonluğuna Atletico Madrid'e kiralandı. Oyuncunun maaşının tamamını yeni kulübü öderken anlaşmada ayrıca zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor." ifadeleri ile duyurdu.

BARCELONA'DA ŞAMPİYON OLAMADI

Griezmann, Barcelona forması altında 102 maçta 34 gol - 16 asist yaparken La Liga şampiyonluğu kazanamadı. Griezmann geçen sezon İspanya Kral Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.