Son dakika: Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini KAP'a bildirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu transferini KAP'a bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve sezon sonunda ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere'nin Brentford Kulübü'nden kiralanan Halil Dervişoğlu, Fatih Terim yönetiminde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti.