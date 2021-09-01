Helal olsun size kızlar! Filenin Sultanları yarı finalde...

Filenin Sultanları birkez daha büyük bir başarıya imza attı... Polonya'yı set vermeden geçen Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı. Ay-Yıldızlılar üst üste 4. kez son 4 takım arasına girmeyi başardı. Filenin Sultanları ayrıca şu ana kadar tüm maçlarını kazanarak şampiyona tarihinde ilk kez 7'de 7 yaptı. Milliler, Sırbistan ile Fransa arasında bugün oynanacak maçın galibiyle 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak. Maça müthiş bir başlangıç yapan ve ilk seti 25-18 alan Sultanlar ikinci sete de 4-0'lık seriyle girdi. Milliler, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milli Takımımız seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü seti 25-23 önde bitiren Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.
EDA: MUTLU VE GURURLUYUZ
Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar maç sonunda duygularını paylaştı. Eda. "Mutlu ve gururluyuz. Hedefimiz finale yükselmek" ifadesini kullandı.
EDA: MUTLU VE GURURLUYUZ
Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar maç sonunda duygularını paylaştı. Eda. "Mutlu ve gururluyuz. Hedefimiz finale yükselmek" ifadesini kullandı.