Galatasaray'da Falcao gitti Mohamed kaldı!

Transferde çok hareketli saatler geçiren Galatasaray'da dün büyük bir sürpriz yaşandı. Geçen sezon büyük ümitlerle alınan ancak bu sezona çok kötü bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed'in transferi için Fransız kulübü Bordeaux ile anlaşma sağlandı. Mısırlı forvet sağlık kontrolleri için Fransa'ya gitti ve resmi imzayı beklemeye başladı. Ancak son anda transferde pürüz yaşandı. Mostafa Mohamed'in bonservisini elinde bulunduran Mısır kulübü Zamalek, satın alma opsiyonu olarak belirlenen 4 milyon doları Galatasaray'dan hemen istedi. Sarı-Kırmızılılar ise parayı temmuz ayında ödeme konusunda diretince transfer yattı. Gece geç saatlerde ise Falcao'dan haber geldi. Kolombiyalı yıldız sözleşmesini feshedip Vallecano'ya transfer oldu.
AKBABA ALANYA'YA!
Performansı büyük bir tartışma konusu olan Emre Akbaba'ya eski kulübü Alanyaspor resmen talip oldu. Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirmeye alırken, son karar teknik direktör Fatih Terim'e bırakıldı. Eğer tecrübeli hoca onay verirse, Emre Akbaba önümüzdeki 1-2 gün içinde kiralık olarak Alanyaspor'un yolunu tutacak.
AKBABA ALANYA'YA!
Performansı büyük bir tartışma konusu olan Emre Akbaba'ya eski kulübü Alanyaspor resmen talip oldu. Galatasaray yönetimi teklifi değerlendirmeye alırken, son karar teknik direktör Fatih Terim'e bırakıldı. Eğer tecrübeli hoca onay verirse, Emre Akbaba önümüzdeki 1-2 gün içinde kiralık olarak Alanyaspor'un yolunu tutacak.