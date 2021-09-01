Beşiktaş'ta Fernando Martins pazarlığı! Bonservisi elinde...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş son bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar orta alana takviye yapmak için kolları sıvamış durumda. Yönetim bonservisi elinde olan Fernando Martins ile yeniden temasa geçti.



BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Alınan bilgilere göre Beşiktaş daha önce görüştüğü ancak parasal konularda anlaşamadığı Brezilyalı yıldızı ikna için kolları sıvadı. Fernando'nun da Siyah-Beyazlı takıma gelmeyi çok istediği ifade ediliyor.