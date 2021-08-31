Türkiye Filenin Sultanları yarı final rakibi kim oldu? Filenin Sultanları voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

FİNAL SIRBİSTAN'DA

Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Sekizli finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.