Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-0 kazandı. Mücadelenin ardından sporseverler yarı final karşılaşmalarına dair detayları merakla araştırıyor. Peki, Türkiye Filenin Sultanları yarı final rakibi kim oldu? Filenin Sultanları voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?
"Filenin Sultanları" yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sırbistan-Fransa maçı yarın saat 21.00'de oynanacak. Bu maçın sonucuna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli olacak.
KAZANIRSA YARI FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?
Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.
FİNAL SIRBİSTAN'DA
Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Sekizli finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.