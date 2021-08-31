CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşılaşacak. Maçı naklen takip edecek olan sporseverler mücadeleye ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Filenin Sultanları, Polonya ile mücadele edecek. Karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak.
İşte maçın yayınlanacağı kanal ve canlı izleme linki;
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
KAZANIRSA YARI FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?
Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.