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    • Spor
    • 31.08.2021 19:30
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    • 31.08.2021 19:30
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    Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Polonya voleybol maçı canlı anlatım izle!

    Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele dair tüm bilgiler sporseverler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda Türkiye Polonya voleybol maçı canlı anlatım izle seçeneği de şu saatlerde sık sık araştırılıyor. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte mücadeleye dair tüm merak edilenler...

    Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda?

    CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşılaşacak. Maçı naklen takip edecek olan sporseverler mücadeleye ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

    TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

    2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek final maçında Filenin Sultanları, Polonya ile mücadele edecek. Karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak.

    İşte maçın yayınlanacağı kanal ve canlı izleme linki;

    TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentinde saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

    TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KAZANIRSA YARI FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

    Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

    "Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.

        FİNAL SIRBİSTAN'DA

        Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Sekizli finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.

        TÜRKİYE: 3 - ÇEKYA: 1

        Setler: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13

        Süre: 96 dakika (24, 28, 21, 23)

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. D Grubu'nda 5'te 5 yapan milliler, son 16 turunda B Grubu'nun dördüncüsü Çekya ile karşılaştı.

        Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1'lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı. İkinci sete iyi başlayamayan A Milli Takım, 8-2 geriye düştü. Milliler, farkı bir sayıya (11-12) indirse de ikinci seti 25-22 kaybetti: 1-1

            Hande Baladın'ın performansıyla öne çıktığı üçüncü sette rakibini oyundan erken düşüren ay-yıldızlılar, 25-14'lük skorla durumu 2-1 yaptı. Dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 önde bitiren Türkiye, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

            Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.
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            Haberler Spor Türkiye Polonya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye Polonya voleybol maçı canlı anlatım izle!
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