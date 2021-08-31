Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye 3-0 Polonya | MAÇ SONUCU

Denk başlayan karşılaşmada kontrolü eline alan milli takımımız, ilk seti 25-18 üstün tamamladı.

İkinci sette Filenin Sultanları fırtınası yaşadı. İlk sayıdan itibaren tamamen oyunu kontrol eden millilerimiz, 25-14 ile durumu 2-0'a getirdi.

Çekişmeli geçen üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Sultanlar, bu bölümü 25-23, maçı da 3-0 kazandı.