Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye 3-0 Polonya | MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İlk set sonucu: 25-18 (Türkiye)
İkinci set sonucu: 25-14 (Türkiye)
Üçüncüset sonucu: 25-23 (Türkiye)
Denk başlayan karşılaşmada kontrolü eline alan milli takımımız, ilk seti 25-18 üstün tamamladı.
İkinci sette Filenin Sultanları fırtınası yaşadı. İlk sayıdan itibaren tamamen oyunu kontrol eden millilerimiz, 25-14 ile durumu 2-0'a getirdi.
Çekişmeli geçen üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Sultanlar, bu bölümü 25-23, maçı da 3-0 kazandı.