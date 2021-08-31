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    • 31.08.2021 22:12
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    Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye 3-0 Polonya | MAÇ SONUCU

    Son dakika haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Filenin Sultanları yarı finalde!

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    İlk set sonucu: 25-18 (Türkiye)

    İkinci set sonucu: 25-14 (Türkiye)

    Üçüncüset sonucu: 25-23 (Türkiye)

    Denk başlayan karşılaşmada kontrolü eline alan milli takımımız, ilk seti 25-18 üstün tamamladı.

    İkinci sette Filenin Sultanları fırtınası yaşadı. İlk sayıdan itibaren tamamen oyunu kontrol eden millilerimiz, 25-14 ile durumu 2-0'a getirdi.

    Çekişmeli geçen üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan Sultanlar, bu bölümü 25-23, maçı da 3-0 kazandı.

    "Filenin Sultanları" yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Sırbistan-Fransa maçı yarın saat 21.00'de oynanacak. Bu maçın sonucuna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli olacak.

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    Filenin Sultanları yarı finalde!
    Haberler Spor Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye 3-0 Polonya | MAÇ SONUCU
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