Rakibi Polonya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Gözler şimdi Sırbistan Fransa voleybol maçının galibine çevrildi. Peki, Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman? Sırbistan Fransa voleybol maçı saat kaçta? İşte merak edilenler
SIRBİSTAN FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
"Filenin Sultanları" yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sırbistan-Fransa maçı yarın saat 21.00'de oynanacak. Bu maçın sonucuna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli olacak.
İşte turnuvaya dair bilgiler ve maç skorları;
TÜRKİYE 3 - 0 POLONYA
1. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA
2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-14 POLONYA
3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA
FİNAL SIRBİSTAN'DA
Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.