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    • 31.08.2021 22:09
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    • 31.08.2021 22:19
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    Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman? Sırbistan Fransa voleybol maçı saat kaçta?

    Son dakika haberine göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bu maçın ardından Sırbistan Fransa voleybol maçı tarihi ve saati merakla araştırılıyor. Peki, Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman? Sırbistan Fransa voleybol maçı saat kaçta? İşte detaylar...

    Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman?

    Rakibi Polonya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacak. Gözler şimdi Sırbistan Fransa voleybol maçının galibine çevrildi. Peki, Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman? Sırbistan Fransa voleybol maçı saat kaçta? İşte merak edilenler

    SIRBİSTAN FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    "Filenin Sultanları" yarı finalde Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sırbistan-Fransa maçı yarın saat 21.00'de oynanacak. Bu maçın sonucuna göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli olacak.

    İşte turnuvaya dair bilgiler ve maç skorları;

    TÜRKİYE 3 - 0 POLONYA

    1. Set sonucu: TÜRKİYE 25-18 POLONYA

    2. Set sonucu: TÜRKİYE 25-14 POLONYA

    3. Set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

    FİNAL SIRBİSTAN'DA

    Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve üçüncülük yarışı da 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

        Sekizli finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.

        Gruplarda 5 maçının tümünü kazanan ve yalnızca Romanya'ya bir set veren Filenin Sultanları, son 16 turunda ise Çekya'yı 3-1'lik skorla elemişti.

        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı eledi ve yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibi ile karşılaşacak.
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        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Haberler Spor Sırbistan Fransa voleybol maçı ne zaman? Sırbistan Fransa voleybol maçı saat kaçta?
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