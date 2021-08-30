Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.08.2021 10:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 10:28
    ABONE OL

    Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Ljajic'in gideceği takım belli oldu

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kararıyla kadro dışı kalan Sırp futbolcu Adem Ljajic, alacaklarına karşılık Beşiktaş'tan bonservisini istedi. Sampdoria ile anlaştığı öğrenilen yıldız ismin İtalya'ya transfer olacağı belirtildi.

    Beşiktaş’ın yıldızının gideceği takım belli oldu

    Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse istikrarsız form grafiği nedeniyle istediği verimi alamadığı, bu sezon başında da kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic İtalya yolunda...

    SAMPDORİA İLE ANLAŞTI
    Siyah beyazlıların Temmuz 2018'te Torino'dan 1.25 milyon Euro'ya kiraladığı, bir sezon sonra 6.5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Sırbistanlı futbolcu, Serie A ekiplerinden Sampdoria ile el sıkıştı.

    Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacaklarına karşı bonservisini istediği, tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

        Ljajic'e Karagümrük'ün de talip olduğu öne sürülmüştü. Beşiktaş'ta geride kalan 3 sezonda 85 maça çıkan Ljajic 18 gol, 26 asistlik performansa imza attı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fıkrasına gülünmeyen Kılıçdaroğlu
        Haberler Spor Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Ljajic'in gideceği takım belli oldu
            SON DAKİKA