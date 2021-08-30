Morita geliyor sıra Eustaquıo’da! Fenerbahçe'nin gözü yine Portekiz'de

Fener'den orta saha atağı... Sarı- Lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita ve kulübü Santa Clara ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği 26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

YENİ HEDEF EUSTAQUİO

Morita'dan sonra Fenerbahçe, orta sahaya bir takviye daha yapma kararı aldı. Gözünü yine Portekiz'e diken Kanarya, Paços Ferreira'dan Stephen Eustaquio'yu gündemine aldı.

ANLAŞMA YAKIN İDDASI

Eustaquio için Portekiz basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin bu transfer için büyük bir mesafe aldığı belirtildi. Kanadalı oyuncunu imzasının an meselesi olduğu öne sürüldü.

ZAJC İLE YOLLAR AYRILABİLİR

F.Bahçe'nin Morita'dan sonra Eustaquio'yu transfer etmesi halinde ise Miha Zajc'ı satabileceği konuşuluyor. Zajc için İtalya'dan 5 milyon Euro'luk teklif gelidği konuşuluyor.