Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor
Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'nın Japon yıldızının transferini büyük ölçüde bitirdi. Oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Lemos ve Sosa ise takımdan ayrılıyor.
29.08.2021 14:22
- Son Güncelleme: 29.08.2021 14:22
Portekiz'in dünyaca ünlü spor gazetesi Record'un iddiasına göre Hidemasa Morita Fenerbahçe'ye imza atacak.
Record Gazetesi'ne göre bu isimlerin Jose Sosa ve Mauricio Lemos olduğu iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi bir türlü başaramayan ve geldiği günden beri beklenen performansı veremeyen Lemos'un takımdan ayrılması kesinleşti.