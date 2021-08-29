Vav TV İzle
Haberler Spor Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor

Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor

Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'nın Japon yıldızının transferini büyük ölçüde bitirdi. Oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Lemos ve Sosa ise takımdan ayrılıyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
29.08.2021 14:22 - Son Güncelleme: 29.08.2021 14:22
Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor

Sarı-Laciventliler'in transfer planlamasıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor

Portekiz'in dünyaca ünlü spor gazetesi Record'un iddiasına göre Hidemasa Morita Fenerbahçe'ye imza atacak.

Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor

Fenerbahçe'nin iki oyuncusu ise Portekiz ekibinin yolunu tutacak.

Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor

Record Gazetesi'ne göre bu isimlerin Jose Sosa ve Mauricio Lemos olduğu iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi bir türlü başaramayan ve geldiği günden beri beklenen performansı veremeyen Lemos'un takımdan ayrılması kesinleşti.

Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor

Arjantinli yıldız Jose Sosa'nın durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SON DAKİKA