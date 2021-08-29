Morita geliyor! Sosa ve Lemos gidiyor

Record Gazetesi'ne göre bu isimlerin Jose Sosa ve Mauricio Lemos olduğu iddia edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi bir türlü başaramayan ve geldiği günden beri beklenen performansı veremeyen Lemos'un takımdan ayrılması kesinleşti.