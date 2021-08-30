2018-19 sezonunda Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse'ydi. Çok büyük bir beklentiyle Sarı-Lacivertli takıma gelen Alman yıldız sezona iyi başlasa da ardından çok tartışılan bir isim haline geldi. Sözleşmesini olaylı bir şekilde fesh eden Kruse ardından Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı ve yüklü bir tazminatın sahibi oldu.