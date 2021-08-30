Sezon başında 10 numaralı formayı sırtına geçiren Mesut Özil'in performansı taraftarlardan da eleştiri almaya başladı. Sarı-Lacivertliler son yıllarda 10 numaralı formayı giyen futbolcularından bir türlü beklenen katkıyı göremiyor.
Geçtiğimiz yıl 10 numarayı giyen Mbwana Samatta sezonun en büyük hayal kırılıklarından birisi olmuştu. Tanzanyalı forvet attığı değil kaçırdığı gollerle gündeme otururken, yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin de başını ağrıtıyor.
2018-19 sezonunda Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse'ydi. Çok büyük bir beklentiyle Sarı-Lacivertli takıma gelen Alman yıldız sezona iyi başlasa da ardından çok tartışılan bir isim haline geldi. Sözleşmesini olaylı bir şekilde fesh eden Kruse ardından Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı ve yüklü bir tazminatın sahibi oldu.