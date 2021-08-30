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    • 30.08.2021 13:14
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    Fener’de ’10’ kabusu devam ediyor! Mesut Özil eskide kaldı

    Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon devre arasında büyük ümitlerle transfer edilen Mesut Özil henüz beklenen performansı sergileyemedi. Yıldız futbolcu bu sezon zaman zaman iyi işler yapsa da eski günlerden uzak bir görüntü çiziyor. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Fener’de ’10’ kabusu!

    Sezon başında 10 numaralı formayı sırtına geçiren Mesut Özil'in performansı taraftarlardan da eleştiri almaya başladı. Sarı-Lacivertliler son yıllarda 10 numaralı formayı giyen futbolcularından bir türlü beklenen katkıyı göremiyor.

    Geçtiğimiz yıl 10 numarayı giyen Mbwana Samatta sezonun en büyük hayal kırılıklarından birisi olmuştu. Tanzanyalı forvet attığı değil kaçırdığı gollerle gündeme otururken, yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin de başını ağrıtıyor.

    2018-19 sezonunda Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse'ydi. Çok büyük bir beklentiyle Sarı-Lacivertli takıma gelen Alman yıldız sezona iyi başlasa da ardından çok tartışılan bir isim haline geldi. Sözleşmesini olaylı bir şekilde fesh eden Kruse ardından Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı ve yüklü bir tazminatın sahibi oldu.

        2017-18 sezonunda 10 numarayı sırtına Giuliano geçirdi. Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapan Sambacı zaman zaman önemli gollere imza atsa da Fenerbahçe taraftarını memnun edemedi. Giuliano sezon sonunda Suudi kulübü Al Nassr'a satıldı.

        Fenerbahçe'nin son dönemde en çok hayal kırıklığı yaratan 10 numarası ise Robin Van Persie oldu. 2015-16 sezonunun başında Manchester United'tan transferi büyük olay yaratan Hollandalı yıldız hep sakatlıklarıyla gündeme oturdu. O dönem Vitor Pereira ile yıldızı barışmayan Van Persie, 2017-18 sezonunun devre arasında takımdan ayrıldı.

        2014-15 sezonunda ise Fenerbahçe'nin 10 numarası Diego Ribas oldu. Atletico Madrid'ten transferi ses getiren Brezilyalı yıldız sahada ise beklentilerin çok uzağında kaldı. Diego 2016-17 sezonunun başında sessiz sedasız Fenerbahçe'den ayrıldı.

            Fenerbahçe tribünlerini ayağa kaldıran son 10 numara ise Alex de Souza'ydı. Sarı-Lacivertli kulübün tarihine geçen Breziyalı yıldızın ardından 10 numarayı giyen hiçbir futbolcu beklenen katkıyı veremedi.

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