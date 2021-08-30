Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.08.2021 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 12:36
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk Milli Takım kadrosuna dahil edildi

    Son dakika haberine göre Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

    G.Saray’ın yıldızı Milli Takım kadrosuna dahil edildi

    Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi" ifadeleri kullanıldı.



    Ayrıca TFF'nin açıklamasında; İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen milli futbolcular için temasların devam ettiğini kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kabakları çöpe döken şahsın klasik savunması
    Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk Milli Takım kadrosuna dahil edildi
        SON DAKİKA