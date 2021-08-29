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    • Spor
    • 29.08.2021 15:44
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    • 29.08.2021 15:44
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    Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki!

    Formula 1 yaz arasının ardından Belçika GP kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezon öncesi son yarışta büyük mücadeleye tanık olduğumuz Macaristan GP'de Alpine pilotu Ocon yarışı kazandı, Hamilton da üçüncülük elde ederek şampiyonadaki rakibi Verstappen’e karşı puan avantajı kazandı. Belçika GP’de de bu iki efsane arasında yine heyecanlı bir mücadele yarışseverleri bekliyor. Peki Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki...

    takvim.com.tr
    Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

    Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Belçika GP başladı. Otomobil sporlarının kralı Formula 1'de bu sezon Belçika ev sahipliği yapacak. Bir aylık yaz arasının ardından heyecanın kaldığı yerden devam ettiği şampiyona da 12. ayak Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında yer alan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek. Peki Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte yarışseverler için Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki...

    BELÇİKA GB SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİ Mİ?

    Formula 1'de Belçika GP'si 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 16.10'da başlayacak. Belçika GP'sini S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. S Sport kanalı; TV+, D Smart GO, Tivibu GO, Vodafone TV, Blu TV ve F1 TV Pro kanallarından da ücretsiz yayımlanacaktır.

    FORMULA 1 BELÇİKA GB CANLI İZLEME LİNKİ

    Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

    Pilotlar klasmanı
    1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan
    2. Max Verstappen (Hollanda): 187
    3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
    4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
    5. Sergio Perez (Meksika): 104

    Takımlar klasmanı
    1. Mercedes: 303
    2. Red Bull: 291
    3. Ferrari: 163
    4. McLaren: 163
    5. Alpine: 77
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    Haberler Spor Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki!
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