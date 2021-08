Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki!

BELÇİKA GB SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİ Mİ?

Formula 1'de Belçika GP'si 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 16.10'da başlayacak. Belçika GP'sini S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. S Sport kanalı; TV+, D Smart GO, Tivibu GO, Vodafone TV, Blu TV ve F1 TV Pro kanallarından da ücretsiz yayımlanacaktır.

FORMULA 1 BELÇİKA GB CANLI İZLEME LİNKİ