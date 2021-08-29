Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki!

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Belçika GP başladı. Otomobil sporlarının kralı Formula 1'de bu sezon Belçika ev sahipliği yapacak. Bir aylık yaz arasının ardından heyecanın kaldığı yerden devam ettiği şampiyona da 12. ayak Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında yer alan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek. Peki Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte yarışseverler için Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki...