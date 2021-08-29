Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki!

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Belçika GP başladı. Otomobil sporlarının kralı Formula 1'de bu sezon Belçika ev sahipliği yapacak. Bir aylık yaz arasının ardından heyecanın kaldığı yerden devam ettiği şampiyona da 12. ayak Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında yer alan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek. Peki Belçika GB saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte yarışseverler için Formula 1 Belçika GP canlı izleme linki...
BELÇİKA GB SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİ Mİ?
Formula 1'de Belçika GP'si 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 16.10'da başlayacak. Belçika GP'sini S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. S Sport kanalı; TV+, D Smart GO, Tivibu GO, Vodafone TV, Blu TV ve F1 TV Pro kanallarından da ücretsiz yayımlanacaktır.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 187
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 104
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 303
2. Red Bull: 291
3. Ferrari: 163
4. McLaren: 163
5. Alpine: 77