Fenerbahçe'de Morita'dan sonra bir bomba daha! Portekiz'den bir yıldız daha geliyor

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio'nun transferinde büyük bir aşama kaydetti. Eustaquio ile ilgili haberde Kanadalı ön liberonun Paços Ferreira'nın Portimonense ile oynayacağı maç sonrası kulübüne veda edeceği ve Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı belirtildi.