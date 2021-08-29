Fenerbahçe'de Morita'dan sonra bir bomba daha! Portekiz'den bir yıldız daha geliyor

Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Hidemasa Morita'yı İstanbul'a getirmeye hazırlanan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Portekiz basını Sarı-Lacivertliler'in Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio'yu transfer etmek üzere olduğunu yazdı.
Transferde gaza basan Fenerbahçe, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morata'yı imza aşamasına getirirken, Sarı-Lacivertliler'in Portekiz'den sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak için çabaladığı öne sürüldü.
Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio'nun transferinde büyük bir aşama kaydetti. Eustaquio ile ilgili haberde Kanadalı ön liberonun Paços Ferreira'nın Portimonense ile oynayacağı maç sonrası kulübüne veda edeceği ve Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı belirtildi.