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    • 29.08.2021 15:07
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    Fenerbahçe'de Morita'dan sonra bir bomba daha! Portekiz'den bir yıldız daha geliyor

    Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe gaza bastı. Orta saha transferi için Morita'yı İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerin, Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio'yu transfer etmek istediği belirtildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Morita’dan sonra bir bomba daha

    Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Hidemasa Morita'yı İstanbul'a getirmeye hazırlanan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Portekiz basını Sarı-Lacivertliler'in Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio'yu transfer etmek üzere olduğunu yazdı.

    Transferde gaza basan Fenerbahçe, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morata'yı imza aşamasına getirirken, Sarı-Lacivertliler'in Portekiz'den sürpriz bir ismi daha kadrosuna katmak için çabaladığı öne sürüldü.

    Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Paços Ferreira forması giyen Stephen Eustaquio'nun transferinde büyük bir aşama kaydetti. Eustaquio ile ilgili haberde Kanadalı ön liberonun Paços Ferreira'nın Portimonense ile oynayacağı maç sonrası kulübüne veda edeceği ve Fenerbahçe'nin yolunu tutacağı belirtildi.

        Fenerbahçe'nin yarın İstanbul'a getireceği Hidemasa Morita gibi orta sahada ağırlıklı olarak defansif bir görev üstlenen 24 yaşındaki Eustaquio'nun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Stephen Eustaquio, 10 kez Kanada Milli Takımı'nın formasını giydi. Bu maçlarda 3 gol kaydetti.

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