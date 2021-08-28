Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Morita adım adım Fener’e

    Türk iş insanı İsmail Uzun çoğunluk hisseleri alarak Portekiz kulübü Santa Clara’nın başkanı oldu. Hemen ardından F.Bahçe Morita için kiralama teklifi yaptı. Büyük oranda anlaşma sağlandı.

    Morita adım adım Fener’e

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde "En az 3 transfer daha yapacağız. Eğer hesabı tutturursak 4 transfer yapacağız" açıklamasını yapmıştı. Sarı-Lacivertli kulübün transfer yapacağı bölgelerden birisinin de ön libero olduğu ortaya çıkmıştı. Sarı- Lacivertliler, Ozan Tufan'ın Watford'a transfer olmasının ardından bu ön liberodaki boşluğu Japon oyuncu Hidemasa Morita ile doldurmaya karar verdi. Bu transferde de önemli mesafe kaydedildi.



    BAŞKAN TÜRK OLDU, FENER HAREKETE GEÇTİ
    Gelen bilgilere göre Türk iş insanı İsmail Uzun, Portekiz ekibi Santa Clara'nın çoğaunluk hissilerini alıp başkan olmasının ardından Fenerbahçeli kurmuylar hemen harekete geçip Hidemasa Morita için gerekli yazışmaları yaptılar. Feanerbahçe ile Santa Clara kulübü arasında büyük oranda anlaşma sacğlandığını Portekiz basını manşetlerine taşımış durumda.



    PAZARTESİ GÜNÜ İMZA İÇİN GELİYOR...
    Portekiz basısına göre Morita pazar günü Santa Clara formasıyla, Gil Vicente'ye karşı forma giyecek ve ardından pazartesi günü Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Japon ön liberoyu satın alma opsuyonuyla birlikte kiralayacağı öğrenildi. 25 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morita, 9 kez Japonya Milli Takım forması giydi ve 2 gol attı.


    Top tekniği yanında çabukluğu ile de tanınan Morita'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında. Morita, Gustavo'nun alternatifi olacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mehmetçik Afganistan’dan döndü
    Haberler Spor Morita adım adım Fener’e
        SON DAKİKA