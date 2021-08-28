Morita adım adım Fener’e





PAZARTESİ GÜNÜ İMZA İÇİN GELİYOR...

Portekiz basısına göre Morita pazar günü Santa Clara formasıyla, Gil Vicente'ye karşı forma giyecek ve ardından pazartesi günü Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin Japon ön liberoyu satın alma opsuyonuyla birlikte kiralayacağı öğrenildi. 25 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morita, 9 kez Japonya Milli Takım forması giydi ve 2 gol attı.





Top tekniği yanında çabukluğu ile de tanınan Morita'nın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında. Morita, Gustavo'nun alternatifi olacak.



