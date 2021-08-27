Adana'da kazanan yok! Adana Demirspor 1 - 1 Konyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'la Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor'un golünü 59. dakikada Assombalonga atarken, Konyaspor'un golü ise 83. dakikada Abdulkerim Bardakçı'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 2 puana yükseldi. Konyaspor ise namağlup serisini sürdürdü ve 7 puana ulaştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Lucas Castro'nun sol kanattan gönderdiği topa Sedat Şahintürk hareketlendi. Kaleci Sehic ceza sahası girişinde topu elle kontrol etti.

12. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Stambouli'nin ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın kale sahası içinde kafa vuruşunda kaleci Sehic müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.

38. dakikada sol kanatta Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda, top az farkla auta çıktı.

44. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

45. dakikada Balotell'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Sedat Şahintürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

58. dakikada Belhanda'nın sol kanattan çapraza gönderdiği topla buluşan Assombalonga'nın bekletmeden vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

59. dakikada sağ kanattan Vargas'ın ortasında, ceza alanı içinde arka direkte topla buluşan Assombalonga'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

61. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Cikalleshi'nun kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında boşta kalan Skubic'in kafa vuruşunda, top kaleci Muric'te kaldı.

77. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.

83. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde altıpasta Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.