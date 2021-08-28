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    Kartal’ın zorlu virajı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş 3. hafta maçında bu akşam Karagümrük'ü Vodafone Park'ta konuk edecek. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Kartal’ın zorlu virajı
    Son şampiyon Beşiktaş 3. hafta maçında bu akşam Karagümrük'ü Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Beşiktaş'ta Gaziantep'te rahatsızlık geçiren N'Sakala forma giyemeyecek.

    Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan Fabio Borini takımdaki yerini alamayacak.

    BOLASİE RİZESPOR'DA
    Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. 32 yaşındaki golcü futbolcu, Crystal Palace, Everton, Anderlecht, Sporting Lizbon, Middlesbrough'da oynadı.

    SUMUDİCA'YA ŞOK TEPKİ!
    Şampiyonlar Ligi'nden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de ön elemeyi geçemeyen Rumen kulübü CFR Cluj'un teknik direktörü Marius Sumudica, antrenman için geldiği tesislere alınmad

    DENİZLİ'YE ÖVGÜLER
    Türk futbolunun efsanesi, Altay'ın hocası Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı tarafından övgüyle bahsedildi.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR
    Süper Lig'de bugün Beşiktaş-Karagümrük maçı dışında 3 maç daha oynanacak. Program: 19.15 Malatya- Gaziantep, Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor, 21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor.

    CABEZAS KOCAELİSPOR'DA
    Kocaelispor tarihinde ilk taraftar mağazası KS Store'yi yeni transferinin imza töreni ile hizmete açtı. Törende yeni transfer Bryan Cabezas ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

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    Haberler Spor Kartal’ın zorlu virajı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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