UEFA Avrupa Ligi kura CANLI İZLE! Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı futbol gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekiminin İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları belli oldu. Buna göre Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir? Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle!
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00'te başlayacak ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Play-off turu maçlarında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe ve Danimarka ekibi Randers'ı saf dışı bırakan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.
TURNUVA FORMATI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.