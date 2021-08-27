UEFA Avrupa Ligi kura CANLI İZLE! Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı futbol gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekiminin İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları belli oldu. Buna göre Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir? Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle!