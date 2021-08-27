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    • 27.08.2021 12:04
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    • 27.08.2021 12:04
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    UEFA Avrupa Ligi kura CANLI İZLE! Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, nasıl izlenir?

    UEFA Avrupa Ligi kura canlı izle! Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? Avrupa Ligi kura heyecanı başladı. Avrupa Ligi'nde play-off maçlarının sona ermesinin ardından şimdi gözler kura çekimine odaklandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katılacağı kurada grup eşleşmeleri belli olacak. 8 grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği turnuvada grup eşleşmeleri belli oluyor. Kura çekiminin ardından grup maçları ise 16 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 9 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir? Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle!

    takvim.com.tr
    UEFA Avrupa Ligi kura CANLI İZLE!

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı futbol gündemini takip edenler tarafından sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekiminin İstanbul'da yapılacağı duyuruldu. UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıran Fenerbahçe ve Galatasaray'ın torbaları belli oldu. Buna göre Fenerbahçe 3. torbada, Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir? Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle!

    AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00'te başlayacak ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

    Play-off turu maçlarında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe ve Danimarka ekibi Randers'ı saf dışı bırakan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

    AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    TURNUVA FORMATI

    Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

    Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

        GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

        Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

        1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

        2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

        3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, FENERBAHÇE, Spartak Moskova, Sparta Prag

        4. Torba: Rapid Wien, GALATASARAY, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby
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        Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi kura CANLI İZLE! Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, nasıl izlenir?
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