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    • Spor
    • 27.08.2021 13:41
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    • 27.08.2021 13:41
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    Fenerbahçe rakipleri kimdir? 2021-2022 Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü ilk maç ne zaman?

    Fenerbahçe rakipleri kimdir? Sorusu Avrupa Ligi kura çekimi heyecanının başlamasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. Kura çekimine 3. torbadan katılım sağlayan Sarı Laciverliler'in hangi grupta yer alacağı ve rakiplerinin kim olacağı merak ediliyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe temsilcilerimiz olacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Avrupa Ligi Fenerbahçe rakipleri kimdir?

    Galatasay'ın rakipleri kim oldu? Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu için kura heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatarasay'ın grubu ve rakipleri hakkında detaylı araştırmalar başladı. Avrupa Ligi'nde bu sezon toplam 32 takımın yer alacağı kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girdi. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU?

    UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

    Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katıldı.

    İşte temsilcilerimizin eşleştiği rakipler:

    D Grubu: Fenerbahçe, Olympiakos, Frankfurt,

    E Grubu: Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya

    TURNUVA FORMATI

    Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

    Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

        GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

        Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

        1. Torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

        2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

        3. Torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, FENERBAHÇE, Spartak Moskova, Sparta Prag

        4. Torba: Rapid Wien, GALATASARAY, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby

        SİVAS VE TRABZON ELENDİ

        Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenirken Trabzonspor ise Roma'ya elendi. Böylece Konferans Ligi'nde Türkiye'den takım kalmadı.
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