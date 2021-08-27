Fenerbahçe rakipleri kimdir? 2021-2022 Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü ilk maç ne zaman?

Galatasay'ın rakipleri kim oldu? Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu için kura heyecanı başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatarasay'ın grubu ve rakipleri hakkında detaylı araştırmalar başladı. Avrupa Ligi'nde bu sezon toplam 32 takımın yer alacağı kura çekimine Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan girdi. Peki, Galatasaray'ın rakipleri kimdir? İşte konu hakkında tüm detaylar!
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU?
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.
Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katıldı.
İşte temsilcilerimizin eşleştiği rakipler:
D Grubu: Fenerbahçe, Olympiakos, Frankfurt,
E Grubu: Galatasaray, Lazio, Lokomotif Moskova ve Marsilya
TURNUVA FORMATI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.